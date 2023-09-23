Президент Украины встретился с лидером Судана в аэропорту Шэннон. Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский в аэропорту Шеннон провел незапланированную встречу с Председателем Суверенного Совета Судана Абделем Фаттахом аль-Бурганом. Об этом сообщил телеграм-канал главы государства.



«Спасибо за последовательную поддержку Суданом суверенитета и территориальной целостности Украины», - поблагодарил президент Украины.



Владимир Зеленский добавил, что лидеры двух стран обсудили общие вызовы безопасности, а именно деятельность незаконных вооруженных формирований, финансируемых Россией.



Лидера Судана пригласили поддержать инициативу Grain from Ukraine и принять участие в нынешнем саммите, рассмотрев возможные площадки для усиления взаимодействия Украины и Африки.



Ранее стало известно, что Издание Financial Times утверждает, что администрация Байдена приняла решение о передаче Украине ракет дальнего действия ATACMS еще до визита Владимира Зеленского в Вашингтон.