Президент України зустрівся з лідером Судану в аеропорту Шеннон. Фото:

Президент України Володимир Зеленський в аеропорту Шеннон провів незаплановану зустріч із Головою Суверенної Ради Судану Абдель Фаттахом аль-Бурганом. Про це повідомив телеграм-канал глави держави.



«Дякую за послідовну підтримку Суданом суверенітету та територіальної цілісності України», - подякував президент України.



Володимир Зеленський додав, що лідери двох країн обговорили спільні безпекові виклики, а саме діяльність незаконних збройних формувань, що фінансуються Росією.



Лідера Судану запросили підтримати ініціативу Grain from Ukraine та взяти участь у нинішньому саміті, розглянувши можливі майданчики для посилення взаємодії України та Африки.



Раніше стало відомо, що Видання Financial Times стверджує, що адміністрація Байдена ухвалила рішення про передачу Україні ракет дальньої дії ATACMS ще до візиту Володимира Зеленського до Вашингтона.