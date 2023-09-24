Украинская авиация нанесла 16 ударов по оккупантам за сутки — Генштаб ВСУ

Авиация сил обороны за сутки нанесла 16 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника. Об этом 23 сентября в утренней сводке в Facebook сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.



«За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 7 — по зенитно-ракетным комплексам противника», — говорится в сообщении.



За прошедшие сутки произошло более 20 боевых столкновений. Оккупанты нанесли 5 ракетных и 57 авиационных ударов, совершили 38 обстрелов из реактивных систем залпового огня как по позициям наших войск, так и по гражданским объектам.



«На Бахмутском направлении противник пытался восстановить утраченное положение в районе Клищеевки Донецкой области, но успеха не имел. Силы обороны продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят вооруженным силам РФ потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах», — отметили в Генштабе.



Напомним, командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» генерал Александр Тарнавский в интервью CNN заявил, что его силы прорвали Вербовое и далее он прогнозирует еще большее продвижение.