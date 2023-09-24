Українська авіація завдала 16 ударів по окупантам за добу — Генштаб ЗСУ

Авіація сил оборони за добу завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки супротивника. Про це 23 вересня у ранковому зведенні у Facebook повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.



«Минулої доби авіація Сил оборони завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 7 — по зенітно-ракетних комплексах противника», — йдеться у повідомленні.



Минулої доби сталося понад 20 бойових зіткнень. Окупанти завдали 5 ракетних та 57 авіаційних ударів, здійснили 38 обстрілів з реактивних систем залпового вогню як за позиціями наших військ, так і цивільними об'єктами.



«На Бахмутському напрямку противник намагався відновити втрачене становище у районі Кліщіївки Донецької області, але успіху не мав. Сили оборони продовжують штурмові дії на південь від Бахмута Донецької області, завдають збройним силам РФ втрати в живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах», — зазначили в Генштабі.



Нагадаємо, командувач оперативно-стратегічного угрупування військ «Таврія» генерал Олександр Тарнавський в інтерв'ю CNN заявив, що його сили прорвали Вербове і далі він прогнозує ще більший поступ.