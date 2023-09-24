Окупанти атакували Херсонську область: загинуло двоє людей, ще троє поранено

Російська армія сьогодні, 24 вересня, вдарила з авіації по Херсонській області. В результаті атаки загинули двоє людей, ще троє людей отримали поранення. Про це повідомили у Херсонській ОВА.



Зазначається, що зруйновано приватні будинки, а також є загибла, її особу встановлює поліція.



Крім того, травмовано поліцейського 1990 року народження. Також пошкодження різного ступеня отримали 48-річний чоловік та 60-річна жінка. Усіх постраждалих доставлено до лікарні.



У прес-службі уточнили, що окупанти завдали авіаудару по селу Львово, загинув 67-річний чоловік.



Нагадаємо, 22 вересня російська армія вкотре атакувала Херсон . Внаслідок чого загинув один цивільний, ще один житель отримав поранення.