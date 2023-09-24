«Правительство ДНР» ушло в отставку

Так называемое «правительство» группировки «ДНР» сложило свои полномочия. Соответствующее «распоряжение» опубликовано сегодня.



Это формальный шаг, который предусмотрен «конституцией ДНР» на случай избрания нового главы «ДНР».



При этом «правительство» продолжит действовать до формирования нового состава.



Бумага подписана «премьер-министром» Евгением Солнцевым и вступил в силу 23 сентября — в день «переизбрания» главы «ДНР» Дениса Пушилина, который до этого руководил оккупированной Россией частью Донецкой области в статусе временно исполняющего обязанности.