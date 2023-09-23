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Пушилина «переизбрали» главой «ДНР»

23 сентября 2023, 22:24

Пушилина «переизбрали» главой «ДНР»

Денис Пушилин Денис Пушилин

Денис Пушилин «переизбран» главой группировки «ДНР». Об этом он сам сообщил в своем телеграм-канале.

Сегодня по представлению президента России Владимира Путина Пушилин был избран «депутатами» «Народного совета ДНР» на пост главы оккупированной части Донецкой области.

После аннексии оккупированных территории Донбасса Россией было решено отказаться от прямых «выборов» глав «ДНР» и «ЛНР» местными жителями.

На «церемонии инаугурации» Пушилина 23 сентября в Донецке присутствовал первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко, который курирует внутреннюю политику РФ и оккупированные территории.

Денис Пушилин, Сергей Кириенко и «спикер парламента ДНР» Артем Жога

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