«Уряд ДНР» пішов у відставку

Так званий «уряд» угруповання «ДНР» склав свої повноваження. Відповідне «розпорядження» опубліковано сьогодні.



Це формальний крок, який передбачено «конституцією ДНР» у разі обрання нового глави «ДНР».



При цьому уряд продовжить діяти до формування нового складу.



Папір підписаний «прем'єр-міністром» Євгеном Солнцевим і набув чинності 23 вересня — у день «переобрання» голови «ДНР» Дениса Пушиліна, який до цього керував окупованою Росією частиною Донецької області у статусі тимчасового виконувача обов'язків.