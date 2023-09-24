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«Уряд ДНР» пішов у відставку

24 вересня 2023, 13:28

«Уряд ДНР» пішов у відставку

Так званий «уряд» угруповання «ДНР» склав свої повноваження. Відповідне «розпорядження» опубліковано сьогодні.

Це формальний крок, який передбачено «конституцією ДНР» у разі обрання нового глави «ДНР».

При цьому уряд продовжить діяти до формування нового складу.

Папір підписаний «прем'єр-міністром» Євгеном Солнцевим і набув чинності 23 вересня — у день «переобрання» голови «ДНР» Дениса Пушиліна, який до цього керував окупованою Росією частиною Донецької області у статусі тимчасового виконувача обов'язків.

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