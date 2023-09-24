В Московской и Калужской областях РФ диверсанты устроил «хлопок» — ГУР

В Главном управлении разведки при Министерства обороны Украины сообщили, что сегодня ночью, 24 сентября, неизвестные диверсанты устроили «хлопок». Соответствующая информация появилась в пресс-службе.



«В ночь на 24 сентября неизвестные диверсанты расширили географию хлопка на территории РФ, отметившись удачными действиями в Московской и Калужской областях», — говорится в сообщении.



Так, в ГУР уточнили, что на территории военного городка 2 мсд 1 ТА (в/ч 23626, поселок Калининец Наро-Фоминского района) уничтожен топливозаправщик.



Также на территории военного городка 60 арсенала вооружения (в/ч 42702, г. Калуга) уничтожено 4 единицы автомобильной техники с прицепами».



В ведомстве отметили, что фото и видео «хлопка» из соображений безопасности будут представлены позже.



Напомним, командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук подтвердил, что удар по кораблю и подводной лодке Черноморского флота РФ в Севастополе был нанесен ракетами западного производства.