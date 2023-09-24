У Московській та Калузькій областях РФ диверсанти влаштували «бавовну» — ГУР

У Головному управлінні розвідки при Міністерстві оборони України повідомили, що сьогодні вночі, 24 вересня, невідомі диверсанти влаштували «бавовну» в РФ. Відповідна інформація з'явилася у пресслужбі.



«24 вересня невідомі диверсанти розширили географію бавовни на території Росії відзначившись вдалими діями в Московській та Калузькій областях», — йдеться у повідомленні.



Так, у ГУР уточнили, що на території військового містечка 2 мсд 1 ТА (в/ч 23626, нп Калінінець Наро-Фомінського району) знищено паливозаправник.



Також на території військового містечка 60 арсеналу озброєння (в/ч 42702, м. Калуга) знищено і 4 одиниці автомобільної техніки з причепами.



У відомстві зазначили, що фото та відео «бавовни» з міркувань безпеки буде представлено пізніше.



Нагадаємо, командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук підтвердив , що удару по кораблю і підводному човну Чорноморського флоту РФ у Севастополі було завдано ракетами західного виробництва.