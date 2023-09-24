Вибух у Курську на день міста. Дрони атакували два об'єкти

Український безпілотник не лише атакував будівлю ФСБ Росії у Курську. Також дрон атакував ще один об'єкт. Про це повідомляє «РБК-Україна» з посиланням на свої джерела у Головному управлінні розвідки Міноборони.



Так, за даними джерел, сталася ще одна атака, внаслідок якої є попадання нафтопереробним заводом біля місцевого аеродрому.



Мер Курська Ігор Куцак повідомив, що через атаку скасовується святковий салют до Дня міста.



«У зв'язку з останніми подіями ухвалив рішення скасувати святковий салют на честь Дня міста. Вважаю, це буде розумно з погляду спокою та безпеки мешканців», — написав він у Telegram.



Сьогодні вранці у російському Курську пролунав вибух. Губернатор Курської області Роман Старовойт заявив, що адміністративну будівлю атакував безпілотник.



Telegram-канал ASTRA пише, що «адмінбудівлею» виявилася будівля ФСБ РФ.



Варто зазначити, що сьогодні у Курську відзначають день міста.