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Вибух у Курську на день міста. Дрони атакували два об'єкти

24 вересня 2023, 18:11

Вибух у Курську на день міста. Дрони атакували два об'єкти

Український безпілотник не лише атакував будівлю ФСБ Росії у Курську. Також дрон атакував ще один об'єкт. Про це повідомляє «РБК-Україна» з посиланням на свої джерела у Головному управлінні розвідки Міноборони.

Так, за даними джерел, сталася ще одна атака, внаслідок якої є попадання нафтопереробним заводом біля місцевого аеродрому.

Мер Курська Ігор Куцак повідомив, що через атаку скасовується святковий салют до Дня міста.

«У зв'язку з останніми подіями ухвалив рішення скасувати святковий салют на честь Дня міста. Вважаю, це буде розумно з погляду спокою та безпеки мешканців», — написав він у Telegram.

Сьогодні вранці у російському Курську пролунав вибух. Губернатор Курської області Роман Старовойт заявив, що адміністративну будівлю атакував безпілотник.

Telegram-канал ASTRA пише, що «адмінбудівлею» виявилася будівля ФСБ РФ.

Варто зазначити, що сьогодні у Курську відзначають день міста.

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