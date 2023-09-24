Во временно оккупированном Джанкое подорвали автомобиль российского военнослужащего. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.



По предварительным данным, под автомобилем сработало взрывное устройство.



По словам источников издания, неизвестные прикрепили к днищу «Шевроле-Авео» контактный заряд СВ мощностью около 500 граммов в тротиловом эквиваленте.



Бомба сдетонировала днем 23 сентября рядом с домом, где проживает российский захватчик. При этом отмечается, что никаких поражающих элементов в бомбе использовано не было.

23 сентября Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота РФ в Севастополе. Минобороны России заявило, что их ПВО удалось сбить пять ракет. Сколько ракет попало в здание штаба ЧФ там не уточнили. Также российское ведомство сообщило, что один военнослужащий пропал без вести. Пострадавших среди мирных жителей нет, сообщили оккупационные власти Севастополя.



Кроме этого, в районе Симферопольского шоссе, жители заметили еще одно попадание по российской технике. По предварительным данным, в месте куда был нанесен удар располагалась ремонтная база российских военных грузовиков.