Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

У Джанкої підірвали автомобіль російського окупанта — ЗМІ

24 вересня 2023, 19:30

У Джанкої підірвали автомобіль російського окупанта — ЗМІ

У Джанкої підірвали автомобіль російського окупанта — ЗМІ

У тимчасово окупованому Джанкої підірвали автомобіль російського військовослужбовця. Про це повідомляє Telegram-канал Baza.

За попередніми даними, під автомобілем спрацював вибуховий пристрій.

За словами джерел видання, невідомі прикріпили до днища «Шевроле-Авео» контактний заряд СВ потужністю близько 500 грамів у тротиловому еквіваленті.

Бомба здетонувала вдень 23 вересня поряд з будинком, де мешкає російський загарбник. При цьому зазначається, що ніяких елементів, що вражають, у бомбі використано не було.

23 вересня Збройні сили України завдали ракетного удару по штабу Чорноморського флоту РФ у Севастополі. Міноборони Росії заявило, що їхню ППО вдалося збити п'ять ракет. Скільки ракет потрапило до будівлі штабу ЧФ, там не уточнили. Також російське відомство повідомило, що один військовослужбовець зник безвісти. Постраждалих серед мирних жителів немає, повідомила окупаційна влада Севастополя.

Окрім цього, в районі Сімферопольського шосе, мешканці помітили ще одне влучення по російській техніці. За попередніми даними, у місці, куди було завдано удару, розташовувалася ремонтна база російських військових вантажівок.

ТЕГИ

Місця
Крим Джанкой
Інше
Вибух

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
19:30
У Джанкої підірвали автомобіль російського окупанта — ЗМІ
17:12
В окупованому Токмаку роботою ППО травмовано цивільних — мер Мелітополя
15:21
«ДНР» запровадила військову цензуру та оновила комендантську годину
14:26
Леоніда Пасічника «переобрали» головою «ЛНР»
13:33
«ДНР»: внаслідок обстрілу Донецька постраждало два райони: є жертви та руйнування
13:28
«Уряд ДНР» пішов у відставку
10:59
Росіяни завдали авіаудару по Вугледару — ОВА
10:14
Барабаш: в Авдіївці досі залишаються 1646 людей
23:30
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 23 вересня
22:24
Пушиліна «переобрали» головою «ДНР»
21:55
У Донецьку впала ракета, поранені дві жінки
00:16
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 22 вересня
21:45
«ДНР» хоче добудувати метро у Донецьку, «процвітання» в окупації ►
20:52
З'явилося відео моменту удару по штабу Чорноморського флоту РФ
15:45
Олещук подякував українським пілотам за атаку на Севастополь та Мелітополь
15:15
РФ створює нові катівні на захопленій частині Луганської області — ЦНС
15:07
Міноборони РФ заявило про знищення п'яти ракет у Криму
14:30
У Маріуполі окупанти знищили 180 тисяч книг та чотири бібліотеки — міськрада
13:30
По штабу Чорноморського флоту РФ у Севастополі завдали ракетного удару
12:02
Донецька область: окупанти обстріляли село, одна людина отримала поранення
усі новини
21:40
Росія вивела в Чорне море малий ракетоносій, залп — до восьми «Калібрів»
20:40
Волонтери відновлюють будинки у звільненому Богородичному
19:30
У Джанкої підірвали автомобіль російського окупанта — ЗМІ
19:02
Росіяни скинули на Херсон 2 авіабомби, травмовано шестеро людей
18:11
Вибух у Курську на день міста. Дрони атакували два об'єкти
17:12
В окупованому Токмаку роботою ППО травмовано цивільних — мер Мелітополя
16:59
У Московській та Калузькій областях РФ диверсанти влаштували «бавовну» — ГУР
16:15
Сирський оприлюднив, як військові 80-ї бригади ДШВ звільняли Кліщіївку
15:58
Удар по Кременчуку: значно зросла кількість постраждалих
15:21
«ДНР» запровадила військову цензуру та оновила комендантську годину
14:26
Леоніда Пасічника «переобрали» головою «ЛНР»
14:15
Війська РФ обстріляли Херсон: шість постраждалих та багато руйнувань
13:33
«ДНР»: внаслідок обстрілу Донецька постраждало два райони: є жертви та руйнування
13:28
«Уряд ДНР» пішов у відставку
13:18
Окупанти атакували Херсонську область: загинуло двоє людей, ще троє поранено
12:57
До Туреччини зайшло друге судно з українським зерном
11:59
Армія РФ вирішила перевірити оборону поблизу Білогорівки, виявилося безуспішно — Євлаш
10:59
Росіяни завдали авіаудару по Вугледару — ОВА
10:14
Барабаш: в Авдіївці досі залишаються 1646 людей
09:59
Луганська область: окупанти у Рубіжному близько року не платять зарплату працівникам водоканалу
усі новини
ВІДЕО
«Нові руські». Як Путін роздав наближеним майно західних бізнесменів ► «Нові руські». Як Путін роздав наближеним майно західних бізнесменів ►
23 вересня, 18:50
«ДНР» хоче добудувати метро у Донецьку, «процвітання» в окупації ► «ДНР» хоче добудувати метро у Донецьку, «процвітання» в окупації ►
22 вересня, 21:45
Штаб Чорноморського флоту РФ після ракетної атаки Фото: соцмережі З'явилося відео моменту удару по штабу Чорноморського флоту РФ
22 вересня, 20:52
Штаб Чорноморського флоту у Севастополі. Фото: Соцмережі По штабу Чорноморського флоту РФ у Севастополі завдали ракетного удару
22 вересня, 13:30
Російський полонений Олексій Третьяков. Фото: «Новини Донбасу» Ексмер російського міста потрапив у полон ЗСУ під Кліщіївкою
22 вересня, 10:54
Російські війська обстріляли Курахове Війська РФ атакували Курахове Донецької області: влучили в будинки — 16 поранених
22 вересня, 08:50
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама