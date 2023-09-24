У тимчасово окупованому Джанкої підірвали автомобіль російського військовослужбовця. Про це повідомляє Telegram-канал Baza.



За попередніми даними, під автомобілем спрацював вибуховий пристрій.



За словами джерел видання, невідомі прикріпили до днища «Шевроле-Авео» контактний заряд СВ потужністю близько 500 грамів у тротиловому еквіваленті.



Бомба здетонувала вдень 23 вересня поряд з будинком, де мешкає російський загарбник. При цьому зазначається, що ніяких елементів, що вражають, у бомбі використано не було.

23 вересня Збройні сили України завдали ракетного удару по штабу Чорноморського флоту РФ у Севастополі. Міноборони Росії заявило, що їхню ППО вдалося збити п'ять ракет. Скільки ракет потрапило до будівлі штабу ЧФ, там не уточнили. Також російське відомство повідомило, що один військовослужбовець зник безвісти. Постраждалих серед мирних жителів немає, повідомила окупаційна влада Севастополя.



Окрім цього, в районі Сімферопольського шосе, мешканці помітили ще одне влучення по російській техніці. За попередніми даними, у місці, куди було завдано удару, розташовувалася ремонтна база російських військових вантажівок.