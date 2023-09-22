Появилось видео момента удара по штабу Черноморского флота РФ

Штаб Черноморского флота РФ после ракетной атаки. Фото: соцсети

В сети появилось видео ракетного удара по штабу Черноморского флота РФ в оккупированном Севастополе.



Из записи становится понятно, что ударов по зданию было несколько. В момент съемки здание штаб дымится, затем прилетает еще одна ракета.



Сегодня днем Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота РФ в Севастополе. Командующий Воздушными силами Николай Олещук поблагодарил украинских пилотов за результативную атаку.



Минобороны России заявило, что их ПВО удалось сбить пять ракет. Сколько ракет попало в здание штаба ЧФ там не уточнили. Также российское ведомство сообщило, что один военнослужащий пропал без вести.



Пострадавших среди мирных жителей нет, сообщили оккупационные власти Севастополя.