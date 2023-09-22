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Появилось видео момента удара по штабу Черноморского флота РФ

22 сентября 2023, 20:52

Появилось видео момента удара по штабу Черноморского флота РФ

Штаб Черноморского флота РФ после ракетной атаки. Фото: соцсети Штаб Черноморского флота РФ после ракетной атаки. Фото: соцсети

В сети появилось видео ракетного удара по штабу Черноморского флота РФ в оккупированном Севастополе. 

Из записи становится понятно, что ударов по зданию было несколько. В момент съемки здание штаб дымится, затем прилетает еще одна ракета.

Сегодня днем Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота РФ в Севастополе. Командующий Воздушными силами Николай Олещук поблагодарил украинских пилотов за результативную атаку.

Минобороны России заявило, что их ПВО удалось сбить пять ракет. Сколько ракет попало в здание штаба ЧФ там не уточнили. Также российское ведомство сообщило, что один военнослужащий пропал без вести.

Пострадавших среди мирных жителей нет, сообщили оккупационные власти Севастополя.

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