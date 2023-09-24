Волонтеры восстанавливают дома в освобожденном Богородичном

Богородичное. Фото: Новости Донбасса

Волонтеры помогают восстанавливать дома жителей села Богородичное в Донецкой области. Об этом сообщает корреспондент «Новостей Донбасса».



Больше года как Богородичное было деоккупировано Вооруженными силами Украины, но за это время в селе разве что восстановили газовые коммуникации. На данный момент в Богородичном проживает порядка 35 человек. С момента начала боевых действий многие жители села потеряли свои дома. Им решили помочь волонтеры.

«Почему Богородичное и почему я за него так волнуюсь? Впервые я здесь побывала два месяца назад, мы привезли небольшую партию гуманитарной помощи и хотели понять, чем следует помочь людям. И как раз тогда я поняла, что большая потребность не в продуктовых наборах, а в стройматериалах», — рассказала глава фонда UA-Migth Кристина Вороновская.



Кристина родом из Киева, но говорит, что не сможет покинуть Донецкую область, пока здесь люди нуждаются в помощи. Поэтому она вместе со своими друзьями из «Краматорского объединения волонтеров», а также с французским благотворительным фондом U-Saved, привезла в Богородичное стройматериалы для людей, которые больше всего в этом нуждаются.

«В первую очередь, мы обращаем внимание на людей, которые сами не могут отстроить свой дом за личные средства. Сейчас занимаемся глобальными проблемами до прихода холодов, а уже в зимнее время будем делать внутренние работы в домах, которые успели восстановить. Каждая крошка — это шаг к будущему», — подчеркнул проект-менеджер БФ «U-Saved» Сергей.



В селе нет ни воды, ни света. И самое удручающее, по мнению местных жителей, то, что газоснабжение восстанавливают первым. Хотя большая часть людей топила печи и почти не использовала голубое топливо. А вот если бы электричество дали первым, то и люди быстрей бы возвращались в Богородичное. Но поскольку световой день идет на уменьшение и нет возможности постоянно заряжать фонари либо подключить бетономешалку, то и работы по строительству сильно затягиваются.

«Село вообще не восстанавливают. Как к нам приезжают волонтеры, все говорят, что бывают в других местах — кипит работа. А почему-то в Богородичном никаких изменений», — рассказывает местная жительница Юлия.



Она вместе со своим мужем Сергеем пока что вынуждена жить в небольшом вагончике у разбитого скита Святогорской лавры. Семейная пара уже не хочет никуда уезжать из родного села и благодаря волонтерам пытается восстановить свой дом, от которого остались лишь стены.

«Жилье разбито полностью, разберем все до фундамента и заново все будем возводить. Другого выхода не видим, уезжать уже никуда не будем», — говорит местный житель Сергей.

Похожая ситуация и у Любови, о которой мы писали ранее. Хоть у пенсионерки ситуации за счет помощи волонтеров изменилась в лучшую сторону, но женщина сама не в состоянии восстановить свое жилье. К счастью, к пенсионерке помогают волонтеры из Полтавы, а также иностранцы.



«Мы уже год помогаем гуманитарными пакетами, помогали региону буржуйками, дровами. А сейчас вместе с миссией YWAM, решили построить модульные дома для людей», — говорит представитель церкви «Хлеб Жизни» Григорий Дейна.

Один из таких модульных домов теперь будет во дворе Любови. Его строительство волонтеры планируют закончить 22 октября, поэтому специально еще приедут на пять дней в Богородичное. Дом внутри будет полностью оснащен всем необходимым: от отопительной системы, до мебели. 70 таких домов уже были построены в Чернигове, и уже год в них живут люди.



«Этой зимой я уже буду зимовать в доме. Уже постель дали, матрасы и стулья. Спасибо волонтерам», — отмечает местная жительница Любовь.