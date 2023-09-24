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Волонтеры восстанавливают дома в освобожденном Богородичном

24 сентября 2023, 20:40

Волонтеры восстанавливают дома в освобожденном Богородичном

Богородичное. Фото: Новости Донбасса Богородичное. Фото: Новости Донбасса

Волонтеры помогают восстанавливать дома жителей села Богородичное в Донецкой области. Об этом сообщает корреспондент «Новостей Донбасса».

Больше года как Богородичное было деоккупировано Вооруженными силами Украины, но за это время в селе разве что восстановили газовые коммуникации. На данный момент в Богородичном проживает порядка 35 человек. С момента начала боевых действий многие жители села потеряли свои дома. Им решили помочь волонтеры.

«Почему Богородичное и почему я за него так волнуюсь? Впервые я здесь побывала два месяца назад, мы привезли небольшую партию гуманитарной помощи и хотели понять, чем следует помочь людям. И как раз тогда я поняла, что большая потребность не в продуктовых наборах, а в стройматериалах», — рассказала глава фонда UA-Migth Кристина Вороновская.

Кристина родом из Киева, но говорит, что не сможет покинуть Донецкую область, пока здесь люди нуждаются в помощи. Поэтому она вместе со своими друзьями из «Краматорского объединения волонтеров», а также с французским благотворительным фондом U-Saved, привезла в Богородичное стройматериалы для людей, которые больше всего в этом нуждаются.

«В первую очередь, мы обращаем внимание на людей, которые сами не могут отстроить свой дом за личные средства. Сейчас занимаемся глобальными проблемами до прихода холодов, а уже в зимнее время будем делать внутренние работы в домах, которые успели восстановить. Каждая крошка — это шаг к будущему», — подчеркнул проект-менеджер БФ «U-Saved» Сергей.

В селе нет ни воды, ни света. И самое удручающее, по мнению местных жителей, то, что газоснабжение восстанавливают первым. Хотя большая часть людей топила печи и почти не использовала голубое топливо. А вот если бы электричество дали первым, то и люди быстрей бы возвращались в Богородичное. Но поскольку световой день идет на уменьшение и нет возможности постоянно заряжать фонари либо подключить бетономешалку, то и работы по строительству сильно затягиваются.

«Село вообще не восстанавливают. Как к нам приезжают волонтеры, все говорят, что бывают в других местах — кипит работа. А почему-то в Богородичном никаких изменений», — рассказывает местная жительница Юлия.

Она вместе со своим мужем Сергеем пока что вынуждена жить в небольшом вагончике у разбитого скита Святогорской лавры. Семейная пара уже не хочет никуда уезжать из родного села и благодаря волонтерам пытается восстановить свой дом, от которого остались лишь стены.

«Жилье разбито полностью, разберем все до фундамента и заново все будем возводить. Другого выхода не видим, уезжать уже никуда не будем», — говорит местный житель Сергей.

Похожая ситуация и у Любови, о которой мы писали ранее. Хоть у пенсионерки ситуации за счет помощи волонтеров изменилась в лучшую сторону, но женщина сама не в состоянии восстановить свое жилье. К счастью, к пенсионерке помогают волонтеры из Полтавы, а также иностранцы.

«Мы уже год помогаем гуманитарными пакетами, помогали региону буржуйками, дровами. А сейчас вместе с миссией YWAM, решили построить модульные дома для людей», — говорит представитель церкви «Хлеб Жизни» Григорий Дейна.

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Один из таких модульных домов теперь будет во дворе Любови. Его строительство волонтеры планируют закончить 22 октября, поэтому специально еще приедут на пять дней в Богородичное. Дом внутри будет полностью оснащен всем необходимым: от отопительной системы, до мебели. 70 таких домов уже были построены в Чернигове, и уже год в них живут люди.

«Этой зимой я уже буду зимовать в доме. Уже постель дали, матрасы и стулья. Спасибо волонтерам», — отмечает местная жительница Любовь.

 

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