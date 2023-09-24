Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Волонтери відновлюють будинки у звільненому Богородичному

24 вересня 2023, 20:40

Волонтери відновлюють будинки у звільненому Богородичному

Богородичне. Фото: Новини Донбасу Богородичне. Фото: Новини Донбасу

Волонтери допомагають відновлювати будинки мешканців села Богородичне на Донеччині. Про це повідомляє кореспондент «Новин Донбасу».

Більше року, як Богородичне було деокуповано Збройними силами України, але за цей час у селі хіба що відновили газові комунікації. На даний момент у Богородичному проживає близько 35 людей. З моменту початку бойових дій багато мешканців села втратили свої домівки. Їм вирішили допомогти волонтери.

«Чому Богородичне та чому я за нього так хвилююся? Вперше я тут побувала два місяці тому, ми привезли невелику партію гуманітарної допомоги та хотіли зрозуміти, чим треба допомогти людям. І саме тоді я зрозуміла, що велика потреба не в продуктових наборах, а в будматеріалах», — розповіла голова фонду UA-Migth Христина Воронівська.

Христина родом із Києва, але каже, що не зможе покинути Донецьку область, поки тут люди потребують допомоги. Тому вона разом зі своїми друзями з «Краматорського об'єднання волонтерів», а також із французьким благодійним фондом U-Saved, привезла до Богородичного будматеріалу для людей, які найбільше цього потребують.

«Насамперед ми звертаємо увагу на людей, які самі не можуть відбудувати свій будинок за власний кошт. Зараз займаємось глобальними проблемами до приходу холодів, а вже в зимовий час робитимемо внутрішні роботи в будинках, які встигли відновити. Кожна крихта — це крок до майбутнього», — наголосив проект-менеджер БФ «U-Saved» Сергій.

У селі немає ні води, ні світла. І найгірше, на думку місцевих жителів, те, що газопостачання відновлюють першим. Хоча більшість людей топила печі і майже не використовувала блакитне паливо. А от якби електрику дали першою, то й люди швидше поверталися б до Богородичного. Але оскільки світловий день йде на зменшення і немає можливості постійно заряджати ліхтарі або підключити бетонозмішувач, то роботи з будівництва сильно затягуються.

«Село взагалі не відновлюють. Як до нас приїжджають волонтери, усі кажуть, що бувають в інших місцях — вирує робота. А чомусь у Богородичному жодних змін», — розповідає місцева мешканка Юлія.

Вона разом зі своїм чоловіком Сергієм поки що змушена жити у невеликому вагончику біля розбитого скиту Святогірської лаври. Сімейна пара вже не хоче нікуди їхати з рідного села і завдяки волонтерам намагається відновити свою оселю, від якої залишилися лише стіни.

«Житло розбите повністю, розберемо все до фундаменту і знову будемо зводити. Іншого виходу не бачимо, їхати вже нікуди не будемо», — каже місцевий житель Сергій.

Схожа ситуація і в Любові, про яку ми писали раніше. Хоч у пенсіонерки ситуації за рахунок допомоги волонтерів змінилася на краще, але жінка сама не в змозі відновити своє житло. На щастя, пенсіонерці допомагають волонтери із Полтави, а також іноземці.

«Ми вже рік допомагаємо гуманітарними пакетами, допомагали регіону буржуйками, дровами. А зараз разом із місією YWAM вирішили збудувати модульні будинки для людей», — каже представник церкви «Хліб Життя» Григорій Дейна.

Читайте також:

Як виглядає Богородичне через рік після звільнення

Один із таких модульних будинків тепер буде у дворі Любові. Його будівництво волонтери планують закінчити 22 жовтня, тож спеціально ще приїдуть на п'ять днів до Богородичного. Будинок усередині буде повністю оснащений усім необхідним: від опалювальної системи до меблів. 70 таких будинків уже було збудовано у Чернігові, і вже рік у них живуть люди.

«Цієї зими я вже зимуватиму в будинку. Вже постіль дали, матраци та стільці. Дякую волонтерам», — зазначає місцева мешканка Любов.

 

Читайте також:

«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!

ТЕГИ

Місця
Богородичне
Інше
Війна Відновлення відновлення житла

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
19:30
У Джанкої підірвали автомобіль російського окупанта — ЗМІ
17:12
В окупованому Токмаку роботою ППО травмовано цивільних — мер Мелітополя
15:21
«ДНР» запровадила військову цензуру та оновила комендантську годину
14:26
Леоніда Пасічника «переобрали» головою «ЛНР»
13:33
«ДНР»: внаслідок обстрілу Донецька постраждало два райони: є жертви та руйнування
13:28
«Уряд ДНР» пішов у відставку
10:59
Росіяни завдали авіаудару по Вугледару — ОВА
10:14
Барабаш: в Авдіївці досі залишаються 1646 людей
23:30
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 23 вересня
22:24
Пушиліна «переобрали» головою «ДНР»
21:55
У Донецьку впала ракета, поранені дві жінки
00:16
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 22 вересня
21:45
«ДНР» хоче добудувати метро у Донецьку, «процвітання» в окупації ►
20:52
З'явилося відео моменту удару по штабу Чорноморського флоту РФ
15:45
Олещук подякував українським пілотам за атаку на Севастополь та Мелітополь
15:15
РФ створює нові катівні на захопленій частині Луганської області — ЦНС
15:07
Міноборони РФ заявило про знищення п'яти ракет у Криму
14:30
У Маріуполі окупанти знищили 180 тисяч книг та чотири бібліотеки — міськрада
13:30
По штабу Чорноморського флоту РФ у Севастополі завдали ракетного удару
12:02
Донецька область: окупанти обстріляли село, одна людина отримала поранення
усі новини
21:40
Росія вивела в Чорне море малий ракетоносій, залп — до восьми «Калібрів»
20:40
Волонтери відновлюють будинки у звільненому Богородичному
19:30
У Джанкої підірвали автомобіль російського окупанта — ЗМІ
19:02
Росіяни скинули на Херсон 2 авіабомби, травмовано шестеро людей
18:11
Вибух у Курську на день міста. Дрони атакували два об'єкти
17:12
В окупованому Токмаку роботою ППО травмовано цивільних — мер Мелітополя
16:59
У Московській та Калузькій областях РФ диверсанти влаштували «бавовну» — ГУР
16:15
Сирський оприлюднив, як військові 80-ї бригади ДШВ звільняли Кліщіївку
15:58
Удар по Кременчуку: значно зросла кількість постраждалих
15:21
«ДНР» запровадила військову цензуру та оновила комендантську годину
14:26
Леоніда Пасічника «переобрали» головою «ЛНР»
14:15
Війська РФ обстріляли Херсон: шість постраждалих та багато руйнувань
13:33
«ДНР»: внаслідок обстрілу Донецька постраждало два райони: є жертви та руйнування
13:28
«Уряд ДНР» пішов у відставку
13:18
Окупанти атакували Херсонську область: загинуло двоє людей, ще троє поранено
12:57
До Туреччини зайшло друге судно з українським зерном
11:59
Армія РФ вирішила перевірити оборону поблизу Білогорівки, виявилося безуспішно — Євлаш
10:59
Росіяни завдали авіаудару по Вугледару — ОВА
10:14
Барабаш: в Авдіївці досі залишаються 1646 людей
09:59
Луганська область: окупанти у Рубіжному близько року не платять зарплату працівникам водоканалу
усі новини
ВІДЕО
«Нові руські». Як Путін роздав наближеним майно західних бізнесменів ► «Нові руські». Як Путін роздав наближеним майно західних бізнесменів ►
23 вересня, 18:50
«ДНР» хоче добудувати метро у Донецьку, «процвітання» в окупації ► «ДНР» хоче добудувати метро у Донецьку, «процвітання» в окупації ►
22 вересня, 21:45
Штаб Чорноморського флоту РФ після ракетної атаки Фото: соцмережі З'явилося відео моменту удару по штабу Чорноморського флоту РФ
22 вересня, 20:52
Штаб Чорноморського флоту у Севастополі. Фото: Соцмережі По штабу Чорноморського флоту РФ у Севастополі завдали ракетного удару
22 вересня, 13:30
Російський полонений Олексій Третьяков. Фото: «Новини Донбасу» Ексмер російського міста потрапив у полон ЗСУ під Кліщіївкою
22 вересня, 10:54
Російські війська обстріляли Курахове Війська РФ атакували Курахове Донецької області: влучили в будинки — 16 поранених
22 вересня, 08:50
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама