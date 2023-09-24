Волонтери відновлюють будинки у звільненому Богородичному

Богородичне. Фото: Новини Донбасу

Волонтери допомагають відновлювати будинки мешканців села Богородичне на Донеччині. Про це повідомляє кореспондент «Новин Донбасу».



Більше року, як Богородичне було деокуповано Збройними силами України, але за цей час у селі хіба що відновили газові комунікації. На даний момент у Богородичному проживає близько 35 людей. З моменту початку бойових дій багато мешканців села втратили свої домівки. Їм вирішили допомогти волонтери.

«Чому Богородичне та чому я за нього так хвилююся? Вперше я тут побувала два місяці тому, ми привезли невелику партію гуманітарної допомоги та хотіли зрозуміти, чим треба допомогти людям. І саме тоді я зрозуміла, що велика потреба не в продуктових наборах, а в будматеріалах», — розповіла голова фонду UA-Migth Христина Воронівська.



Христина родом із Києва, але каже, що не зможе покинути Донецьку область, поки тут люди потребують допомоги. Тому вона разом зі своїми друзями з «Краматорського об'єднання волонтерів», а також із французьким благодійним фондом U-Saved, привезла до Богородичного будматеріалу для людей, які найбільше цього потребують.

«Насамперед ми звертаємо увагу на людей, які самі не можуть відбудувати свій будинок за власний кошт. Зараз займаємось глобальними проблемами до приходу холодів, а вже в зимовий час робитимемо внутрішні роботи в будинках, які встигли відновити. Кожна крихта — це крок до майбутнього», — наголосив проект-менеджер БФ «U-Saved» Сергій.



У селі немає ні води, ні світла. І найгірше, на думку місцевих жителів, те, що газопостачання відновлюють першим. Хоча більшість людей топила печі і майже не використовувала блакитне паливо. А от якби електрику дали першою, то й люди швидше поверталися б до Богородичного. Але оскільки світловий день йде на зменшення і немає можливості постійно заряджати ліхтарі або підключити бетонозмішувач, то роботи з будівництва сильно затягуються.

«Село взагалі не відновлюють. Як до нас приїжджають волонтери, усі кажуть, що бувають в інших місцях — вирує робота. А чомусь у Богородичному жодних змін», — розповідає місцева мешканка Юлія.



Вона разом зі своїм чоловіком Сергієм поки що змушена жити у невеликому вагончику біля розбитого скиту Святогірської лаври. Сімейна пара вже не хоче нікуди їхати з рідного села і завдяки волонтерам намагається відновити свою оселю, від якої залишилися лише стіни.

«Житло розбите повністю, розберемо все до фундаменту і знову будемо зводити. Іншого виходу не бачимо, їхати вже нікуди не будемо», — каже місцевий житель Сергій.

Схожа ситуація і в Любові, про яку ми писали раніше. Хоч у пенсіонерки ситуації за рахунок допомоги волонтерів змінилася на краще, але жінка сама не в змозі відновити своє житло. На щастя, пенсіонерці допомагають волонтери із Полтави, а також іноземці.



«Ми вже рік допомагаємо гуманітарними пакетами, допомагали регіону буржуйками, дровами. А зараз разом із місією YWAM вирішили збудувати модульні будинки для людей», — каже представник церкви «Хліб Життя» Григорій Дейна.

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Один із таких модульних будинків тепер буде у дворі Любові. Його будівництво волонтери планують закінчити 22 жовтня, тож спеціально ще приїдуть на п'ять днів до Богородичного. Будинок усередині буде повністю оснащений усім необхідним: від опалювальної системи до меблів. 70 таких будинків уже було збудовано у Чернігові, і вже рік у них живуть люди.



«Цієї зими я вже зимуватиму в будинку. Вже постіль дали, матраци та стільці. Дякую волонтерам», — зазначає місцева мешканка Любов.