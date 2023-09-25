Луганская область: армия РФ накрыла Новолюбовку фосфорными боеприпасами

Оккупационные войска в течение 24 сентября обстреливали населенные пункты Луганской области. Информация о пострадавших не поступала. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Артем Лысогор.



«На Новолюбовку захватчики направили два фосфорно-магниевых боеприпаса, из-за чего произошло возгорание сухой травы вокруг населенного пункта. Угрозы жилым домам пока нет», — написал он.



Кроме того, по его данным, в соседнем Невском зафиксировано 10 взрывов — село под постоянным огнем россиян. Оккупанты нанесли авиационные удары по Новоегоровке.



Также от артиллерийских и минометных обстрелов пострадали Невское и Белогоровка.



Напомним, российская армия 19 сентября атаковала Луганскую область. В результате обстрелов погибла пенсионерка.