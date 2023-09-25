Луганська область: армія РФ накрила Новолюбівку фосфорними боєприпасами

Окупаційні війська упродовж 24 вересня обстрілювали населені пункти Луганської області. Інформація про постраждалих не надходила. Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор.



«На Новолюбівку загарбники направили два фосфорно-магнієві боєприпаси, через що стався спалах сухої трави навколо населеного пункту. Загрози житловим будинкам поки що немає», — написав він.



Крім того, за його даними, у сусідньому Невському зафіксовано 10 вибухів — село під постійним вогнем росіян. Окупанти завдали авіаційних ударів по Новоєгорівці.



Також від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали Невське та Білогорівка.



Нагадаємо, російська армія 19 вересня атакувала Луганську область. Внаслідок обстрілів загинула пенсіонерка.