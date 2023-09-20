В Луганской области в результате российского обстрела погибла пенсионерка

Российская армия 19 сентября атаковала Луганскую область. В результате обстрелов погибла пенсионерка. Об этом заявил глава Луганской ОВА Артем Лысогор.



По его словам, оккупационные войска открыли артиллерийский огонь по Невскому 19 сентября во второй половине суток. На территории села было 25 взрывов.



«Захватчики применяли авиационные бомбы ФАБ-500. Мы имеем погибшую 85-летнюю женщину, которая получила ранение головы, несовместимое с жизнью. Ее домовладение разрушено», — отметил он.



Напомним, в поселке Старомихайловка, Донецкой области, в результате обстрелов погибла женщина.