Склад боеприпасов российских сил горит в Сорокино на Луганщине

В Сорокино горит склад боеприпасов. Фото: соцсети

В оккупированном РФ Сорокино (Краснодоне) Луганской области произошел взрыв на складе боеприпасов в районе завода «Юность».



Кадры вторичной детонации публикуют очевидцы в соцсетях. Также об ударе по складу пишут в местных чатах.

У Сорокиному (Краснодоні) стався вибух у районі заводу «Юність». Місто знаходиться на окупованій РФ території Луганської області pic.twitter.com/L04bxYnijd — Новини Донбасу (@novostidnua) September 25, 2023

У Сорокино (Краснодоні) було завдано удару по складі боєприпасів російських військ, повідомляють місцевіhttps://t.co/lTUPWBK7L7 pic.twitter.com/6inOhM3zda — Новини Донбасу (@novostidnua) September 25, 2023

Відео із Краснодону (Сорокино), де горить склад із боєприпасами російських сил. На відео від очевидця чути звуки вторинної детонації і видно сліди осколків, що розлетілисяhttps://t.co/7woMvb34Yh

У ролику звучить ненормативна лексика! pic.twitter.com/E5TOz77rl0 — Новини Донбасу (@novostidnua) September 25, 2023

Сорокино находится в глубоком тылу.

Краснодон (Сорокино) на карте DeepState