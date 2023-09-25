Склад боєприпасів російських сил горить у Сорокиному на Луганщині

В окупованому РФ Сорокино (Краснодоні) Луганської області стався вибух на складі боєприпасів у районі заводу «Юність».



Кадри вторинної детонації публікують очевидці у соцмережах. Також про удар по складу пишуть у місцевих чатах.

У Сорокіному (Краснодоні) стався вибух біля заводу «Юність». Місто знаходиться на окупованій РФ території Луганської області pic.twitter.com/L04bxYnijd — Новини Донбасу (@novostidnua) September 25, 2023

У Сорокино (Краснодоні) було завдано удару по складі боєприпасів російських військ, повідомляють місцевіhttps://t.co/lTUPWBK7L7 pic.twitter.com/6inOhM3zda — Новини Донбасу (@novostidnua) September 25, 2023

Відео із Краснодону (Сорокино), де горить склад із боєприпасами російських сил. На відео від очевидця чути звуки вторинної детонації і видно сліди осколків, що розлетілисяhttps://t.co/7woMvb34Yh

У ролику звучить ненормативна лексика! pic.twitter.com/E5TOz77rl0 — Новини Донбасу (@novostidnua) September 25, 2023

Сорокине знаходиться в глибокому тилу.

Краснодон (Сорокине) на карті DeepState