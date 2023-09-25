Ночной обстрел Одессы: под завалами зернохранилища нашли тела двух погибших

Оккупанты атаковали Одессу. Фото: Олег Кипер

В результате ночной атаки на Одессу погибло два человека. Их тела нашли под завалами склада, где хранилось зерно, куда попала российская ракета. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.



«Два человека, работавшие в помещении с ночи не выходили на связь. В 12:15 под завалами было найдено тело одного из пропавших лиц», — написал он.



По состоянию на 13:06 спасатели нашли тело второго погибшего.



В настоящее время продолжаются поисково-спасательные работы.



Напомним, российские оккупанты в ночь на понедельник, 25 сентября, атаковали Одессу. Ракеты Оникс разрушили зернохранилища. В результате падения обломков повреждены складские помещения одного из предприятий и частный дом в пригороде Одессы.