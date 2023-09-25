Нічний обстріл Одеси: під завалами зерносховища знайшли тіла двох загиблих

Окупанти атакували Одесу. Фото: Олег Кіпер

В результаті нічної атаки на Одесу загинуло дві людини. Їх тіла знайшли під завалами складу, де зберігалося зерно, куди влучила російська ракета. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.



«Двоє людей, які працювали в приміщенні з ночі, не виходили на зв'язок. О 12:15 під завалами було знайдено тіло одного із зниклих осіб», — написав він.

Станом на 13:06 рятувальники знайшли тіло другого загиблого.



Наразі тривають пошуково-рятувальні роботи.



Нагадаємо, російські окупанти в ніч проти понеділка, 25 вересня, атакували Одесу. Ракети Онікс зруйнували зерносховища. Внаслідок падіння уламків пошкоджено складські приміщення одного з підприємств та приватний будинок у передмісті Одеси.