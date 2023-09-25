На защиту олигарха: Коломойского в суде пришли защитить представители СМИ, политики и раввин

Коломойский в зале суда. Фото: «Новости Донбасса»

Сегодня, 25 сентября, в Киевском апелляционном суде, где обжалуется избрание бизнесмену Игорю Коломойскому меры пресечения, телеведущие канала «1+1» выступили с просьбой взять его на поруки.



Поддержать олигарха пришло большое количество людей, включая экс-министра культуры Александра Ткаченко, раввина Днепра Шмуэля Каминецкого, а также представителей СМИ, среди которых были телеведущие канала «1+1» Наталья Мосейчук, Алла Мазур и Юрий Горбунов.



Мосейчук назвала решение взять Коломойского на поруки «историей о гуманности» и добавила, что оно было коллективным со стороны канала «1+1».



Позже стало известно, что Киевский апелляционный суд оставил под стражей олигарха Игоря Коломойского, однако не лишив возможности внесения залога в 3,8 млрд грн.

Напомним, бизнесмену Игорю Коломойскому суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца в Днепре с возможностью внесения залога в более 500 миллионов гривен.



После задержания, ему также сообщили о новом подозрении — в завладении почти 6 млрд грн крупнейшего украинского частного банка.





