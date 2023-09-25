На захист олігарха: Коломойського в суді прийшли підтримати представники ЗМІ, політики та рабин

Коломойський у залі суду. Фото: «Новини Донбасу»

Сьогодні, 25 вересня, у Київському апеляційному суді, де оскаржується обрання бізнесменові Ігорю Коломойському запобіжного заходу, телеведучі каналу «1+1» виступили з проханням взяти його на поруки.



Підтримати олігарха прийшла велика кількість людей, включаючи ексміністра культури Олександра Ткаченка, рабина Дніпра Шмуеля Каминецького, а також представників ЗМІ, серед яких телеведучі каналу «1+1» Наталія Мосейчук, Алла Мазур та Юрій Горбунов.



Мосейчук назвала рішення взяти Коломойського на поруки «історією про гуманність» і додала, що воно було колективним з боку каналу «1+1».



Згодом стало відомо, що Київський апеляційний суд залишив під вартою олігарха Ігоря Коломойського, проте не позбавивши можливості внесення застави у 3,8 млрд грн.

Нагадаємо, бізнесменові Ігорю Коломойському суд обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на два місяці в Дніпрі з можливістю внесення застави у понад 500 мільйонів гривень.



Після затримання йому також повідомили про нову підозру — у заволодінні майже 6 млрд грн найбільшого українського приватного банку.





