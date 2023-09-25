В сети появилось видео артиллерийского удара по рынку Херсона

Российская армия нанесла артиллерийский удар по Днепровскому району Херсона, в частности по местному рынку. Видео с последствиями удара выложил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.



Из-за обстрела были уничтожены торговые точки, повреждена аптека, в окрестных домах – выбиты окна. Ранение также получила 45-летняя продавщица. Ее госпитализировали в больницу в состоянии средней тяжести.



Позже, вечером 25 сентября, армия РФ снова атаковала Днепровский район Херсона. По предварительной информации, от полученных ранений погибли двое мужчин и одна женщина. Еще три человека – травмированы. Их доставили в больницу.



Ранее Росармия сбросила две авиабомбы на Херсон: одна попала по промзоне в Днепровском районе, другая — по гражданской инфраструктуре в Корабельном районе.