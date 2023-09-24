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Россияне сбросили на Херсон 2 авиабомбы, травмированы шесть человек

24 сентября 2023, 19:02

Россияне сбросили на Херсон 2 авиабомбы, травмированы шесть человек

Росармия сбросили две авиабомбы на Херсон: одна попала по промзоне в Днепровском районе, другая — по гражданской инфраструктуре в Корабельном районе. В результате попадания в предприятие есть раненая. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Позже глава городской военной администрации Роман Мрочко уточнил, что количество пострадавших увеличилось до шести человек.

Он отметил, что херсонцы получили ранения различной степени тяжести. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь. Также в медицинские учреждения обращаются люди, которые были ранены ранее.

Ранение получила 49-летняя охранница, находившаяся на территории предприятия. У нее легкие повреждения. Женщине оказали помощь на месте.

Утром 24 сентября российские оккупационные войска совершили артиллерийские обстрелы Корабельного района Херсона, в результате чего пострадали четверо гражданских. Перед этим российские войска нанесли два удара по Херсонской области: в городе Берислав погибла женщина и пострадали три человека, а в селе Львово погиб пожилой мужчина.

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