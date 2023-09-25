У мережі з'явилося відео артилерійського удару по ринку Херсона

Російська армія завдала артилерійського удару по Дніпровському району Херсона, зокрема по місцевому ринку. Відео із наслідками удару виклав голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.



Через обстріл було знищено торгові точки, пошкоджено аптеку, у навколишніх будинках – вибито вікна. Поранення також отримала 45-річна продавчиня. Її госпіталізували до лікарні у стані середньої тяжкості.



Пізніше ввечері 25 вересня, армія РФ знову атакувала Дніпровський район Херсона. За попередньою інформацією, від отриманих поранень загинули двоє чоловіків та одна жінка. Ще троє людей – травмовані. Їх доправили до лікарні.



Раніше Росармія скинула дві авіабомби на Херсон: одна потрапила до промзони в Дніпровському районі, інша — в цивільну інфраструктуру в Корабельному районі.