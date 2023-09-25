Только 38 нардепов подали имущественные декларации за 2022 год

В настоящее время 38 народных депутатов добровольно подали имущественные декларации за 2022 год, а в 2021 году таких нардепов было 53 человека. Об этом сообщает движение «ЧЕСНО» со ссылкой на данные Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК).

Количество деклараций нардепов за 2022 год. Фото: ЧЕСНО

Отмечается, что наибольшее количество добровольных деклараций поступило в НАПК от фракции власти — «Слуги народа», а по проценту от общей численности фракции или группы — от представителей «Видновлення Украины» и «Довиры».



В 2022 году от представителей партии «Батькивщина» не поступило ни одной декларации. Напомним, в Верховной Раде Украины, 20 сентября, одобрили вето Президента и исправили закон о возобновлении е-декларирования.