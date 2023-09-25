Лише 38 нардепів подали майнові декларації за 2022 рік

Наразі 38 народних депутатів добровільно подали майнові декларації за 2022 рік, а у 2021 році таких нардепів було 53 особи. Про це повідомляє рух «ЧЕСНО» з посиланням на дані Національного агентства із запобігання корупції (НАЗК).

Кількість декларацій нардепів за 2022 рік. Фото: ЧЕСНО

Зазначається, що найбільша кількість добровільних декларацій надійшла до НАЗК від фракції влади — «Слуги народу», а за відсотком від загальної чисельності фракції чи групи — від представників «Відновлення України» та «Довіри».



2022 року від представників партії «Батьківщина» не надійшло жодної декларації. Нагадаємо, у Верховній Раді України, 20 вересня, схвалили вето Президента та виправили закон про поновлення е-декларування.