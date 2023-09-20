Верховная Рада исправила закон о возобновлении е-декларирования

ВРУ прислушалась к президенту и открыла декларации чиновников. Фото: telegram

В Верховной Раде Украины сегодня, 20 сентября, одобрили вето Президента и исправила закон о возобновлении е-декларирования. Об этом сообщил член фракции «Голос» Ярослав Железняк.



Поддержать законопроект и проголосовать «За» решились 341 из 361 народного депутата в зале ВРУ. Всего один «слуга народа» отказался поддержать открытые декларации.



Ранее, Верховная Рада возобновила электронное декларирование для должностных лиц государства и местного самоуправления, но без открытого реестра, чем сильно разозлила общество.



Свое неодобрение люди выразили сразу же, создав петицию, где просили сделать декларации чиновников открытыми. Петиция о возобновлении публичного доступа к декларациям чиновников набрала необходимые 25 тысяч подписей за рекордные три часа.