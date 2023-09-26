На Луганском участке фронта ВС РФ использовали зажигательные снаряды

На Луганском участке фронта российская армия использовала зажигательные снаряды, произошло возгорание вокруг населенного пункта Новолюбовка. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Артем Лысогор, отметив, что люди не пострадали.

В Луганской ОВА рассказали, что в Сорокино после удара в течение 1,5 часов на месте происшествия работали спасатели.

По данным Лысогора, с оккупированной РФ девять лет назад территории Луганской области в этом году, чтобы поступить в украинские вузы, выехали 14 детей.

«В Рубежном, Лисичанске и Северодонецке тяжелая ситуация с подготовкой к отопительному сезону. Оккупанты уже второй раз почти ничего не делают накануне зимы. Медицинская помощь там на очень низком уровне. Лекарства — в ограниченном количестве», — сообщил он.

Кроме того Лысогор заявил, что на линии соприкосновения ситуация стабилизировалась.

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