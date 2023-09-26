На Луганській ділянці фронту ЗС РФ використали запалювальні снаряди

На Луганській ділянці фронту російська армія використала запалювальні снаряди, сталася пожежа навколо населеного пункту Новолюбівка. Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор, зазначивши, що люди не постраждали.

У Луганській ОВА розповіли, що у Сорокіно після удару протягом 1,5 години на місці події працювали рятувальники.

За даними Лисогора, з окупованої РФ дев'ять років тому території Луганської області цього року, щоб вступити до українських вишів, виїхали 14 дітей.

«У Рубіжному, Лисичанську та Сєвєродонецьку важка ситуація з підготовкою до опалювального сезону. Окупанти вже вдруге майже нічого не роблять напередодні зими. Медична допомога там на дуже низькому рівні. Ліки — в обмеженій кількості», — повідомив він.

Крім того, Лисогор заявив, що на лінії зіткнення ситуація стабілізувалася.

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