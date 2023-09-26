Удар HIMARS по штабу оккупантов под Херсоном: Погибли 8 российских офицеров, 7 ранены

В результате удара ракетой HIMARS по штабу оккупантов под Херсоном погибли восемь российских офицеров, еще семь ранены. Об этом сообщили источники LIGA.net в Службе безопасности Украины.



По словам собеседника, ракета «накрыла» офицеров 24 мотострелкового полка 70 мотострелковой дивизии армии России во время ежедневного совещания.



В результате удара восемь офицеров были уничтожены, еще семеро получили ранения.



На записи можно увидеть поражение командного пункта россиян.



Ранее стало известно, что при ударе по штабу Черноморского флота РФ в Севастополе ликвидированы 34 офицера, среди которых был командующий флотом адмирал Виктор Соколов.

Внаслідок удару HIMARS по штабу військ РФ під Херсоном загинуло 8 офіцерів, 7 поранено — СБУhttps://t.co/0yNnK2i80G pic.twitter.com/gN917K15hj — Новини Донбасу (@novostidnua) September 26, 2023