Удар HIMARS по штабу окупантів під Херсоном: Загинуло 8 російських офіцерів, 7 поранено

Внаслідок удару ракетою HIMARS по штабу окупантів під Херсоном загинули вісім російських офіцерів, ще семеро поранені. Про це повідомили джерела LIGA.net у Службі безпеки України.



За словами співрозмовника, ракета «накрила» офіцерів 24 мотострілецького полку 70 мотострілецької дивізії армії Росії під час щоденної наради.



Внаслідок удару вісім офіцерів було знищено, ще семеро отримали поранення.



На записі можна побачити поразку командного пункту росіян.



Раніше стало відомо, що при ударі по штабу Чорноморського флоту РФ у Севастополі ліквідовано 34 офіцери, серед яких був командувач флоту адмірал Віктор Соколов.

Внаслідок удару HIMARS по штабу військ РФ під Херсоном загинуло 8 офіцерів, 7 поранено - СБУ https://t.co/0yNnK2i80G pic.twitter.com/gN917K15hj — Новини Донбасу (@novostidnua) September 26, 2023