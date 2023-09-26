В Бахмутском районе спасатели попали под российские обстрел

В Бахмутском районе Донецкой области российские военнослужащие обстреляли спасателей, которые в это время ликвидировали пожар. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы чрезвычайных ситуаций.



«Спасатели Торецка попали под вражеский обстрел, они работали в пгт Пивничне Бахмутского района, пожар был вызван вражеской атакой», — говорится в сообщении.



В ГСЧС отметили, что никто из спасателей не пострадал.





Напомним, 20 сентября оккупационные войска обстреляли Торецк и его окрестности. В результате атаки погибли четыре человека.