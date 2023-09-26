У Бахмутському районі рятувальники потрапили під російський обстріл

У Бахмутському районі Донецької області російські військовослужбовці обстріляли рятувальників, які в цей час ліквідовували пожежу. Про це повідомили у пресслужбі Державної служби надзвичайних ситуацій.



«Рятувальники Торецька потрапили під ворожий обстріл, вони працювали у смт Північне Бахмутського району, пожежа була викликана ворожою атакою», — йдеться у повідомленні.



У ДСНС зазначили, що ніхто з рятувальників не постраждав.





Нагадаємо, 20 вересня окупаційні війська обстріляли Торецьк та його околиці. Внаслідок атаки загинули чотири людини.