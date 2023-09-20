Войска РФ ударили по Торецку и его окрестностям: погибли 4 гражданских, много разрушений

Россияне из миномета обстреляли Торецк и его окрестности. Фото: Донецкая прокуратура

Сегодня вечером, 20 сентября, оккупационные войска обстреляли Торецк и его окрестности. В результате атаки погибли четыре человека. Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой областной прокуратуры.



«Россияне ударили 240-миллиметровой активно-реактивной миной 3Ф2 системы 2С4 «Тюльпан» по Торецку и его окрестностям. От попадания средства поражения пострадал сам город и пгт Пивничное», — говорится в сообщении.





В прокуратуре отметили, что в Торецке в результате полученных телесных повреждений погибли 19-летняя девушка и 20-летний мужчина. Во время обстрела они находились в частном жилом доме.



Кроме того, еще два человека — 84-летняя мать и ее 60-летний сын получили ранения, несовместимые с жизнью, на одной из улиц Пивничного.



Также оккупанты разрушили частные дома и повредили хозяйственные постройки.



Напомним, оккупанты ударили по Херсонской области.