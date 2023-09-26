Стали известны подробности удара по военному складу РФ в Сорокино Луганской области

В результате атаки склада боеприпасов в захваченном армией РФ Сорокино Луганской области погибли 2 военнослужащих, ещё 3 военных и 3 мирных граждан были ранены. Об этом сообщает Telegram-канал ASTRA.



Отмечается, что удар пришёлся по складу ракетно-артиллерийского вооружения второго армейского корпуса группировки «ЛНР».



«5 военных получили ранения, двое из них были госпитализированы в больницу, где, предварительно, скончались. Также легкие ранения получили 3 мирных граждан, от госпитализации они отказались», — пишет ASTRA.



25 сентября в оккупированном РФ Сорокино (Краснодоне) Луганской области произошел взрыв на складе боеприпасов в районе завода «Юность».

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