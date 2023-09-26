Стали відомі подробиці удару по військовому складу РФ у Сорокиному Луганської області

Внаслідок удару по складу боєприпасів у захопленому армією РФ Сорокиному Луганської області загинули двоє військовослужбовців, ще троє російських військових та троє мирних громадян були поранені. Про це повідомляє Telegram-канал ASTRA.



Наголошується, що удар був по складу ракетно-артилерійського озброєння другого армійського корпусу угруповання «ЛНР».



«5 військових зазнали поранень, двоє з них були госпіталізовані до лікарні, де, попередньо, померли. Також легкі поранення отримали 3 мирні громадяни, від госпіталізації вони відмовилися», — пише ASTRA.



25 вересня в окупованому РФ Сорокиному (Краснодоні) Луганської області стався вибух на складі боєприпасів у районі заводу «Юність».

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