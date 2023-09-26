Во время удара беспилотниками по югу Одесской области пострадала паромная переправа через Дунай «Орловка-Исакча» между Украиной и Румынией. В момент объявления тревоги там как раз пересекали границу два автобуса с детьми. Об этом изданию «Радио Свобода» рассказал основатель паромного комплекса «Орловка» Юрий Димчогло.



«Было два автобуса, один на въезд в Украину, один на выезд. Тот, что на выезд, был с детьми. Его быстро оформили, посадили на румынский паром, который уже практически отходил от берега, в начале ударов. Слава Богу, что на пункте пропуска не было этого автобуса с детьми. Потому что я не знаю, что бы было», — рассказал он.



Второй автобус, по словам Димчогло, оформили за 10 минут. Когда он отъезжал начались удары. Из-за атаки российских дронов в автобусе треснуло стекло. Димчогло отметил, что пострадали только водители, остальные пассажиры остались невредимыми.



Атака произошла около двух часов ночи. Как рассказал основатель переправы, между воздушной тревогой и самой атакой российских дронов прошло 10-15 минут. Пограничники среагировали быстро и вывели с территории пункта пересечения общественный транспорт. Поэтому в ходе атаки были повреждены только около трех десятков грузовиков, окна в административных зданиях, и складские помещения возле переправы.



Ранее Министерство национальной обороны Румынии осудило ночную атаку дронами российских войск в районе границы с Украиной.