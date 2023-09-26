Нічна атака РФ: На переправі до Румунії був автобус із дітьми, його встигли вивести

Під час удару безпілотниками по півдню Одеської області постраждала поромна переправа через Дунай «Орлівка-Ісакча» між Україною та Румунією. У момент оголошення тривоги там якраз перетинали кордон два автобуси з дітьми. Про це «Радіо Свобода» розповів засновник поромного комплексу «Орлівка» Юрій Дімчогло.



«Було два автобуси, один на в'їзд до України, один на виїзд. Той, що на виїзд був із дітьми. Його швидко оформили, посадили на румунську пором, яка вже практично відходила від берега, на початку ударів. Дякувати Богу, що на пункті пропуску не було цього автобуса з дітьми. Тому що я не знаю, що було б», — розповів він.



Другий автобус, за словами Дімчогло, оформили за 10 хвилин. Коли він від'їжджав, почалися удари. Через атаку російських дронів в автобусі тріснуло скло. Дімчогло зазначив, що постраждали лише водії, решта пасажирів залишилася неушкодженими.



Атака сталася близько другої години ночі. Як розповів засновник переправи, між повітряною тривогою та самою атакою російських дронів пройшло 10-15 хвилин. Прикордонники зреагували швидко та вивели з території пункту перетину громадський транспорт. Тому в ході атаки було пошкоджено лише близько трьох десятків вантажівок, вікна в адміністративних будівлях та складські приміщення біля переправи.



Раніше Міністерство національної оборони Румунії засудило нічну атаку дронами російських військ у районі кордону з Україною.