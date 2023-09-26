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Жительницу Торецка приговорили к 15 годам тюрьмы — передавала данные о позициях ВСУ под Бахмутом

26 сентября 2023, 18:50

Жительницу Торецка приговорили к 15 годам тюрьмы — передавала данные о позициях ВСУ под Бахмутом

Жительницу Торецка Донецкой области признали виновной в государственной измене. Она приговорена к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора.

Так, в середине 2022 года осужденная добровольно начала сотрудничать с оккупантами. Она присоединилась к группе агентов, сформированной представителями так называемого «Горловского министерства государственной безопасности «ДНР».

«Проживая в Торецке, вблизи которого проходит линия боевого соприкосновения, женщина собирала и передавала куратору актуальные сведения о перемещении и точное расположение подразделений украинских Сил обороны. Идентификационные данные наводчица передавала текстовыми и голосовыми сообщениями в мессенджере Telegram», — говорится в сообщении.

В дальнейшем представители вооруженных сил государства-агрессора использовали их для корректировки и нанесения огневого поражения по подразделениям Вооруженных Сил Украины.

Сотрудники СБУ задержали российского агента в результате контрдиверсионных мероприятий в Донецкой области в декабре 2022 года.

Напомним, бывший генерал-майор СБУ Валерий Шайтанов приговорен к 12 годам заключения за госизмену и покушение на террористический акт в интересах государства-агрессора. 

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