Жительницу Торецка приговорили к 15 годам тюрьмы — передавала данные о позициях ВСУ под Бахмутом

Жительницу Торецка Донецкой области признали виновной в государственной измене. Она приговорена к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора.



Так, в середине 2022 года осужденная добровольно начала сотрудничать с оккупантами. Она присоединилась к группе агентов, сформированной представителями так называемого «Горловского министерства государственной безопасности «ДНР».



«Проживая в Торецке, вблизи которого проходит линия боевого соприкосновения, женщина собирала и передавала куратору актуальные сведения о перемещении и точное расположение подразделений украинских Сил обороны. Идентификационные данные наводчица передавала текстовыми и голосовыми сообщениями в мессенджере Telegram», — говорится в сообщении.



В дальнейшем представители вооруженных сил государства-агрессора использовали их для корректировки и нанесения огневого поражения по подразделениям Вооруженных Сил Украины.



Сотрудники СБУ задержали российского агента в результате контрдиверсионных мероприятий в Донецкой области в декабре 2022 года.



Напомним, бывший генерал-майор СБУ Валерий Шайтанов приговорен к 12 годам заключения за госизмену и покушение на террористический акт в интересах государства-агрессора.