Бывший генерал-майор СБУ Шайтанов приговорен к 12 годам тюрьмы за госимену

Бывший генерал-майор СБУ Валерий Шайтанов приговорен к 12 годам заключения за госизмену и покушение на террористический акт в интересах государства-агрессора. Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.



«Прокуроры в суде доказали, что генерал-майор СБУ собирал информацию, которая представляла государственную тайну, и передавал ее представителям РФ. Также по заданию спецслужб страны-агрессора осужденный подыскивал лиц среди бывших военнослужащих СБУ для совершения теракта», — отмечается в сообщении.



В прокуратуре уточняют, что целью генерал-майора СБУ было убийство майора ВС Чеченской Республики Ичкерия, который с февраля 2015 во время войны на востоке Украины возглавлял Международный миротворческий батальон имени Джохара Дудаева.



Бывший первый заместитель руководителя Центра специальных операций «А» СБУ признан виновным в государственной измене, законченном покушении на совершение террористического акта, а также незаконном обращении с огнестрельным оружием, боевыми припасами 111, ч. 2 статьи 15 ч. 5 статьи 27 ч. 2 статьи 258, ч. 1 статьи 263 УК Украины.

Шайтанов был задержан сотрудниками контрразведки СБУ 14 апреля 2020 года. Его подозревали в государственной измене и совершении террористических актов, а также в планировании убийства известного добровольца Адама Осмаева. В тот же день следователи СБУ объявили генерал-майору Шайтанову о подозрении в совершении государственной измены и террористического акта — ч.1 ст. 111 (госизмена), ч.2 ст. 15 ч.5 ст. 27 ч.3 ст. 258 (теракт) Уголовного кодекса Украины.



По данным СБУ, Шайтанов находился на агентурной связи под псевдоним «Бобыль» с полковником ФСБ РФ Игорем Егоровым.