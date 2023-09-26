Мешканку Торецька засудили до 15 років в`язниці — передавала дані про позиції ЗСУ під Бахмутом

Жительку Торецька Донецької області визнали винною у державній зраді. Вона засуджена до 15 років позбавлення волі із конфіскацією майна. Про це повідомили у пресслужбі Офісу генерального прокурора.



Так, у середині 2022 року засуджена добровільно розпочала співпрацювати з окупантами. Вона приєдналася до групи агентів, сформованої представниками так званого «Горлівського міністерства державної безпеки ДНР».



«Проживаючи в Торецьку, поблизу якого проходить лінія бойового зіткнення, жінка збирала та передавала куратору актуальні відомості про переміщення та точне розташування підрозділів українських Сил оборони. Ідентифікаційні дані навідниця передавала текстовими та голосовими повідомленнями у месенджері Telegram», — йдеться у повідомленні.



Надалі представники збройних сил держави-агресора використали їх для коригування та завдання вогневої поразки за підрозділами Збройних Сил України.



Співробітники СБУ затримали російську агентку внаслідок контрдиверсійних заходів у Донецькій області у грудні 2022 року.



Нагадаємо, колишнього генерал-майора СБУ Валерія Шайтанова засуджено до 12 років ув'язнення за держзраду і замах на терористичний акт на користь держави-агресора.