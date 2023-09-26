Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Мешканку Торецька засудили до 15 років в`язниці — передавала дані про позиції ЗСУ під Бахмутом

26 вересня 2023, 18:01

Мешканку Торецька засудили до 15 років в`язниці — передавала дані про позиції ЗСУ під Бахмутом

Жительку Торецька Донецької області визнали винною у державній зраді. Вона засуджена до 15 років позбавлення волі із конфіскацією майна. Про це повідомили у пресслужбі Офісу генерального прокурора.

Так, у середині 2022 року засуджена добровільно розпочала співпрацювати з окупантами. Вона приєдналася до групи агентів, сформованої представниками так званого «Горлівського міністерства державної безпеки ДНР».

«Проживаючи в Торецьку, поблизу якого проходить лінія бойового зіткнення, жінка збирала та передавала куратору актуальні відомості про переміщення та точне розташування підрозділів українських Сил оборони. Ідентифікаційні дані навідниця передавала текстовими та голосовими повідомленнями у месенджері Telegram», — йдеться у повідомленні.

Надалі представники збройних сил держави-агресора використали їх для коригування та завдання вогневої поразки за підрозділами Збройних Сил України.

Співробітники СБУ затримали російську агентку внаслідок контрдиверсійних заходів у Донецькій області у грудні 2022 року.

Нагадаємо, колишнього генерал-майора СБУ Валерія Шайтанова засуджено до 12 років ув'язнення за держзраду і замах на терористичний акт на користь держави-агресора.

ТЕГИ

Організації
Офіс генпрокурора

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
17:20
У Міносвіти розповіли, як вступатимуть абітурієнти з окупованих територій у 2024 році
16:20
Стали відомі подробиці удару по військовому складу РФ у Сорокиному Луганської області
16:13
У Донецьку незаконно засудили ще одного українського військовополоненого
15:30
«Влада» Горлівки хоче вивезти частину мешканців: замість них поселять окупантів — ЦНС
11:38
Удар HIMARS по штабу окупантів під Херсоном: Загинуло 8 російських офіцерів, 7 поранено
09:21
Мобільний оператор угруповання «ЛНР» повідомив про перебої зі зв'язком через аварію
09:09
На Луганській ділянці фронту ЗС РФ використали запалювальні снаряди
00:07
Донецьк, Луганськ і не лише: Головні події 25 вересня
12:52
На захопленій росіянами частині Півдня України не вистачає ліків — ЦНС
12:18
Путін наказав Шойгу зупинити український контрнаступ — ISW
11:40
Війська РФ будують укріплення поблизу Маріуполя — Андрющенко
10:59
Склад боєприпасів російських сил горить у Сорокиному на Луганщині
10:48
«ДНР»: в окупованому Донецьку внаслідок обстрілу загинув чоловік
09:59
Окупанти обстріляли Авдіївку з танків та артилерії: є руйнування
09:30
Луганська область: армія РФ накрила Новолюбівку фосфорними боєприпасами
08:40
Обстріли Донецької області: за добу окупанти вбили 2 цивільних
23:10
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 24 вересня
22:36
Колабораціоніста з Маріуполя засудили до восьми років ув'язнення
19:30
У Джанкої підірвали автомобіль російського окупанта — ЗМІ
17:12
В окупованому Токмаку роботою ППО травмовано цивільних — мер Мелітополя
усі новини
18:08
Нічна атака РФ: На переправі до Румунії був автобус із дітьми, його встигли вивести
18:01
Мешканку Торецька засудили до 15 років в`язниці — передавала дані про позиції ЗСУ під Бахмутом
17:57
Сирський показав роботу мінометників під Кліщіївкою
17:50
Росіяни знову обстріляли Херсон, поранено троє людей
17:36
ЗСУ на Бахмутському напрямі ліквідували дивізіон артилерійських знарядь окупантів — Євлаш
17:20
У Міносвіти розповіли, як вступатимуть абітурієнти з окупованих територій у 2024 році
16:36
Зеленський провів першу Ставку після повернення з тривалого відрядження
16:20
Стали відомі подробиці удару по військовому складу РФ у Сорокиному Луганської області
16:14
ДТП на Донеччині: троє загиблих, один травмований
16:13
У Донецьку незаконно засудили ще одного українського військовополоненого
15:49
У Бахмутському районі рятувальники потрапили під російський обстріл
15:48
Чоловіки, які незаконно перетнули кордон, не уникнуть відповідальності — ДПСУ
15:30
«Влада» Горлівки хоче вивезти частину мешканців: замість них поселять окупантів — ЦНС
15:07
Вибуховий пристрій на електропідстанцію у Курській області скинув дрон СБУ
15:03
Російські війська обстріляли житлові будинки у Костянтинівці
13:37
У Росії заперечують загибель командувача Чорноморського флоту
13:31
Буданов розповів про цілі атак дронами території РФ
12:51
Через атаку тимчасово не працює пункт пропуску між Україною та Румунією
12:44
У захопленому РФ Донецьку пролунав потужний вибух, над містом клуби диму та пилу
12:32
На Луганській ділянці фронту ЗС РФ за вечір втратили техніки вартістю близько $7 млн
усі новини
ВІДЕО
Склад боєприпасів російських сил горить у Сорокиному на Луганщині Склад боєприпасів російських сил горить у Сорокиному на Луганщині
25 вересня, 10:59
«Нові руські». Як Путін роздав наближеним майно західних бізнесменів ► «Нові руські». Як Путін роздав наближеним майно західних бізнесменів ►
23 вересня, 18:50
«ДНР» хоче добудувати метро у Донецьку, «процвітання» в окупації ► «ДНР» хоче добудувати метро у Донецьку, «процвітання» в окупації ►
22 вересня, 21:45
Штаб Чорноморського флоту РФ після ракетної атаки Фото: соцмережі З'явилося відео моменту удару по штабу Чорноморського флоту РФ
22 вересня, 20:52
Штаб Чорноморського флоту у Севастополі. Фото: Соцмережі По штабу Чорноморського флоту РФ у Севастополі завдали ракетного удару
22 вересня, 13:30
Російський полонений Олексій Третьяков. Фото: «Новини Донбасу» Ексмер російського міста потрапив у полон ЗСУ під Кліщіївкою
22 вересня, 10:54
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама