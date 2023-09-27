Войска РФ выпустили по Херсонщине более 500 снарядов: 12 человек пострадали

За минувшие сутки противник совершил 119 обстрелов по Херсонской области, выпустив 557 снарядов из минометов, артиллерии, «Градов», танков, авиации и БПЛА. В результате чего 12 человек были травмированы. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.



«Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; территорию и здания учебных заведений, заводов, пенитенциарное учреждение в Херсоне; медицинское учреждение в Бериславе. Из-за российской агрессии 12 человек получили ранения», — написал он.



Также, по его слова, сегодня в 05:00 армия РФ ударила из авиации вблизи Николаевки Бериславского района.



Напомним, российские захватчики 26 сентября ударили по Херсону, в результате обстрела ранены три человека.