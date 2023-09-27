Війська РФ випустили по Херсонщині понад 500 снарядів: 12 людей постраждали

Минулої доби противник здійснив 119 обстрілів по Херсонській області, випустивши 557 снарядів з мінометів, артилерії, «Градів», танків, авіації та БПЛА. Внаслідок чого 12 осіб було травмовано. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.



«Російські військові потрапили до житлових кварталів населених пунктів області; територію та будівлі навчальних закладів, заводів, пенітенціарний заклад у Херсоні; медичний заклад у Бериславі. Через російську агресію 12 людей отримали поранення», — написав він.



Також, за його словами, сьогодні о 05:00 армія РФ вдарила з авіації поблизу Миколаївки Бериславського району.



Нагадаємо, російські загарбники 26 вересня вдарили по Херсону, внаслідок обстрілу поранено троє людей.