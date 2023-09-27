В Министерстве культуры Украины выбрали новое название для памятника Артему в Святогорске

В Донецкой ОВА выбрали новое название для памятника Артему в Святогорске

На заседании Экспертной комиссии по вопросам учета объектов культурного наследия Министерства культуры и информационной политики Украины был рассмотрен вопрос переименования «Памятника советскому партийному и государственному деятелю Артему (Ф. А. Сергееву)», который расположен в Святогорске. Об этом сообщили в Донецкой ОВА.



Участниками совещания рассмотрена соответствующая учетная документация по переименованию.



«После рассмотрения документации комиссией принято единогласное решение о внесении изменений в Государственный реестр недвижимых памятников Украины и переименовании памятника национального значения монументального искусства и науки и техники на «Памятник авторства выдающегося скульптора И.П. Кавалеридзе», — рассказали в администрации.

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