У Міністерстві культури України обрали нову назву для пам'ятника Артему у Святогірську

Міністерство культури України перейменувало розташований у Святогірську пам'ятник Артему

На засіданні Експертної комісії з питань обліку об'єктів культурної спадщини Міністерства культури та інформаційної політики України було розглянуто питання перейменування «Пам'ятника радянському партійному та державному діячеві Артему (Ф. А. Сергєєву)», який розташований у Святогірську. Про це повідомили у Донецькій ОВА.



Учасниками наради розглянуто відповідну облікову документацію з перейменування.



«Після розгляду документації комісією ухвалено одностайне рішення щодо внесення змін до Державного реєстру нерухомих пам’яток України та перейменування пам’ятки національного значення монументального мистецтва та науки і техніки на «Пам'ятник авторства видатного скульптора І.П. Кавалерідзе», — розповіли в адміністрації.

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