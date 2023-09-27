Российские военные не движутся на Лимано-Купянском направлении, не проводят штурмы. Об этом в эфире «Суспільне. Сопротивление» сообщил начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш.

По его информации, ВС РФ пытаются восстановить утраченные позиции под Бахмутом, сосредоточив на этом участке фронта около 50 тысяч военных, всего за сутки россияне нанесли более 1100 ударов по украинским военным.

«В целом противник нанес более 1100 обстрелов. Бахмутское направление, 544 обстрела по позициям ВСУ. 7 раз происходили боестолкновения. Также противник 4 раза применял авиацию», — сообщил Илья Евлаш, отметив, что за сутки украинские военные ликвидировали 115 оккупантов, 4 установки МСТА-С, 1 МСТА-Б, 1 Пион, 2 Гиацинта и две пушки Д-30.



Как рассказал Евлаш, ВСУ имели успех в направлении Клещеевки, Одрадовки и Шумы.

На Лимано-Купянском направлении не произошло боевых столкновений. РФ нанесла 579 обстрелов, 14 авианалетов. Кроме того на этом участке фронта ВСУ уничтожили 64 захватчиков, 1 танк, 7 автомобилей и 4 склада с боеприпасами.

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